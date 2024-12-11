О ситуации на фронте, последствиях российских атак, успехах украинских защитников и защитниц, главных новостях за 11 декабря – сообщает 24 Канал.

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05:52, 11 декабря

Таганрог подвергся воздушной атаке: есть попадание в промышленное предприятие

В российском Таганроге ночью прогремели взрывы. Сначала писали об атаке дронами, впоследствии местные власти заявили и о ракетном ударе. Повреждения получило промышленное предприятие.

04:10, 11 декабря

ВСУ продвинулись на Угледарском направлении, враг – по меньшей мере на 8 участках: обзор SW

Силы обороны продвинулись на Угледарском направлении. Наши воины отбили утраченные позиции в западной Романовке.

По данным аналитиков, оккупанты продвинулись в Курской и Харьковской областях, а также на Сватовском, Торецком, Покровском, Кураховском, Угледарском направлениях и возле Большой Новоселки.

02:40, 11 декабря

Маск распространил искаженное заявление Зеленского: советник президента отреагировал

Ранее Илон Маск распространил сообщение российского пропагандиста, который написал, что Владимир Зеленский якобы считает, что с Трампом "не о чем говорить". Однако на самом деле эта цитата искажена.

Советник президента отметил важность того, что сообщество соцсети промаркировала сообщение Маска и оставила заметку с советом досмотреть видео до конца. Важно, чтобы правдивые моменты были освещены.

Украинский лидер заявлял, что собирается поговорить с Байденом относительно приглашения в НАТО, ведь сейчас он является действующим президентом США. Зеленский отметил, нет смысла обсуждать с Трампом то, что сегодня, пока еще он не в Белом доме, от него не зависит.

02:07, 11 декабря

Почему на Западе Украины отменили графики отключений света, а в других регионах –нет

На Западе отменили графики отключений света из-за целостности электросетей и близости электростанций. В других регионах они действуют из-за повреждения сетей в результате российских атак, что затрудняет передачу электроэнергии.

00:52, 11 декабря

В Брянске прогремели взрывы: вероятно, под ударом нефтебаза

Местные жители слышали от 6 до 10 взрывов над Фокинским районом Брянска. В сети пишут об атаке дронов на нефтебазу "Транснефть".

00:01, 11 декабря

Удар по Запорожью: двух женщин спасли из-под завалов

Россия атаковала Запорожье ракетой 10 декабря. Оккупанты убили 4 человека, еще 21 – ранили. Среди пострадавших – ребенок.

Удалось спасти двух женщин, которые более 7 часов находились под завалами. Их госпитализировали.