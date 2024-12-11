О ситуации на фронте, последствиях российских атак, успехах украинских защитников и защитниц, главных новостях за 11 декабря – сообщает 24 Канал.
Смотрите также Враг продвигается в Донецкой области и готовит наступление на Херсон: как изменилась линия фронта за неделю
Таганрог подвергся воздушной атаке: есть попадание в промышленное предприятие
В российском Таганроге ночью прогремели взрывы. Сначала писали об атаке дронами, впоследствии местные власти заявили и о ракетном ударе. Повреждения получило промышленное предприятие.
ВСУ продвинулись на Угледарском направлении, враг – по меньшей мере на 8 участках: обзор SW
Силы обороны продвинулись на Угледарском направлении. Наши воины отбили утраченные позиции в западной Романовке.
По данным аналитиков, оккупанты продвинулись в Курской и Харьковской областях, а также на Сватовском, Торецком, Покровском, Кураховском, Угледарском направлениях и возле Большой Новоселки.
Маск распространил искаженное заявление Зеленского: советник президента отреагировал
Ранее Илон Маск распространил сообщение российского пропагандиста, который написал, что Владимир Зеленский якобы считает, что с Трампом "не о чем говорить". Однако на самом деле эта цитата искажена.
Советник президента отметил важность того, что сообщество соцсети промаркировала сообщение Маска и оставила заметку с советом досмотреть видео до конца. Важно, чтобы правдивые моменты были освещены.
Украинский лидер заявлял, что собирается поговорить с Байденом относительно приглашения в НАТО, ведь сейчас он является действующим президентом США. Зеленский отметил, нет смысла обсуждать с Трампом то, что сегодня, пока еще он не в Белом доме, от него не зависит.
Почему на Западе Украины отменили графики отключений света, а в других регионах –нет
На Западе отменили графики отключений света из-за целостности электросетей и близости электростанций. В других регионах они действуют из-за повреждения сетей в результате российских атак, что затрудняет передачу электроэнергии.
В Брянске прогремели взрывы: вероятно, под ударом нефтебаза
Местные жители слышали от 6 до 10 взрывов над Фокинским районом Брянска. В сети пишут об атаке дронов на нефтебазу "Транснефть".
Удар по Запорожью: двух женщин спасли из-под завалов
Россия атаковала Запорожье ракетой 10 декабря. Оккупанты убили 4 человека, еще 21 – ранили. Среди пострадавших – ребенок.
Удалось спасти двух женщин, которые более 7 часов находились под завалами. Их госпитализировали.