02:40, 11 декабря

Ранее Илон Маск распространил сообщение российского пропагандиста, который написал, что Владимир Зеленский якобы считает, что с Трампом "не о чем говорить". Однако на самом деле эта цитата искажена.

Советник президента отметил важность того, что сообщество соцсети промаркировала сообщение Маска и оставила заметку с советом досмотреть видео до конца. Важно, чтобы правдивые моменты были освещены.

Украинский лидер заявлял, что собирается поговорить с Байденом относительно приглашения в НАТО, ведь сейчас он является действующим президентом США. Зеленский отметил, нет смысла обсуждать с Трампом то, что сегодня, пока еще он не в Белом доме, от него не зависит.