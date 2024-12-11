Про ситуацію на фронті, наслідки російських атак, успіхи українських захисників і захисниць, головні новини за 11 грудня – повідомляє 24 Канал.
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Таганрог зазнав повітряної атаки: є влучання у промислове підприємство
У російському Таганрозі вночі пролунали вибухи. Спочатку писали про атаку дронами, згодом місцева влада заявила і про ракетний удар. Пошкоджень зазнало промислове підприємство.
ЗСУ просунулися на Вугледарському напрямку, ворог – щонайменше на 8 ділянках: огляд SW
Сили оборони просунулися на Вугледарському напрямку. Наші воїни відбили втрачені позиції в західній Романівці.
За даними аналітиків, окупанти просунулися в Курській і Харківській областях, а також на Сватівському, Торецькому, Покровському, Курахівському, Вугледарському напрямках і біля Великої Новосілки.
Маск поширив спотворену заяву Зеленського: радник президента відреагував
Раніше Ілон Маск поширив допис російського пропагандиста, який написав, що Володимир Зеленський нібито вважає, що з Трампом "нема про що говорити". Однак, насправді ця цитата спотворена.
Радник президента відзначив важливість того, що спільнота соцмережі промаркувала допис Маска та залишила нотатку із порадою додивитись відео до кінця. Важливо, щоб правдиві моменти бути висвітлені.
Український лідер заявляв, що збирається поговорити з Байденом щодо запрошення в НАТО, адже наразі він є чинним президентом США. Зеленський зазначив, немає сенсу обговорювати з Трампом те, що сьогодні, поки ще він не в Білому домі, від нього не залежить.
Чому на Заході України скасували графіки відключень світла, а в інших регіонах – ні
На Заході скасували графіки відключень світла через цілісність електромереж і близькість електростанцій. В інших регіонах вони діють через пошкодження мереж внаслідок російських атак, що ускладнює передачу електроенергії.
У Брянську прогриміли вибухи: ймовірно, під ударом нафтобаза
Місцеві жителі чули від 6 до 10 вибухів над Фокінським районом Брянська. У мережі пишуть про атаку дронів на нафтобазу "Транснефть".
Удар по Запоріжжю: двох жінок врятували з-під завалів
Росія атакувала Запоріжжя ракетою 10 грудня. Окупанти вбили 4 людей, ще 21 – поранили. Серед постраждалих – дитина.
Вдалося врятувати двох жінок, які понад 7 годин перебували під завалами. Їх госпіталізували.