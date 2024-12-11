Він передбачив для переправи канат, який не можна було використовувати для атракціонів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську міську прокуратуру.

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Яка причина смерті хлопця

Через смерть хлопця щонайменше 5 людям оголосили підозри. За даними прокуратури, досудове розслідування за результатом проведених експертиз встановило, що причиною загибелі хлопця стало використання неналежного каната, який не призначений для атракціонів подібного типу.

Проєктантом атракціону допущено низку прорахунків, зокрема, передбачено використання каната, який за своїм функціональним призначенням не може використовуватись для атракціонів. Ця помилка зрештою і призвела до обриву каната,

– йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві 21 липня трапився нещасний випадок: хлопець впав у Дніпро через обрив канатної дороги та загинув. В цей момент на атракціоні були рідні брати, вони приїхали на відпочинок до столиці з Вінниці.

Тіло хлопця знайшли на відстані 30 метрів від берега та глибині 9 метрів. Його доставили на берег та передали правоохоронцям.