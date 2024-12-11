Наразі досудове розслідування триває, встановлюються інші особи, чиї дії чи бездіяльність призвели до трагічної загибелі відвідувача канатної переправи. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську міську прокуратуру.

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Підозри отримали проєктант атракціону, директор підприємства, що виграло конкурс на облаштування канатної переправи, експерт приватної експертної установи, який проводив огляд атракціону, ФОП, що управляв канатною дорогою з 2024 року, а також колишній інженер з технічного нагляду КП "Плесо".

Проєктантом атракціону допущено низку прорахунків, зокрема, передбачено використання каната, який за своїм функціональним призначенням не може використовуватись для атракціонів. Ця помилка зрештою і призвела до обриву каната. Водночас директор товариства затвердив цей технічний проєкт,

– йдеться у повідомленні.

Ще у квітні 2024 року перед передачею атракціону в управління власника для отримання дозволу на виконання робіт з підвищеною небезпекою провели експертизу переправи, але експерт приватної експертної установи не звернув уваги на невідповідність цільовому призначенню.

Своєю чергою ФОП, який експлуатував атракціон, повинен був здійснювати його щоденний огляд перед початком роботи та реагувати на неналежний стан каната. Однак, згідно з оприлюдненою інформацією, цього, ймовірно, зроблено не було.

Контроль за станом атракціону також мав проводити колишній інженер з технічного нагляду КП "Плесо", який відповідає за безпечну експлуатацію об’єктів комунального підприємства.

Нагадаємо. що раніше у Київській міській прокуратурі зазначали, що ще у 2021 році намагалися зупинити роботу вказаного атракціону, оскільки вважали, що переможцем інвестиційного конкурсу визнали компанію без досвіду з реалізації подібних проєктів та досвіду експлуатації атракціонів подібного типу.