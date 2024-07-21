Українців вразила новина про загибель хлопця на атракціоні над Дніпром. Його довго шукали, та, на жаль, увечері повідомили, що він усе ж потонув.

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Роботу зіплайна над Дніпром мали зупинити ще в 2021 році

Київська міська прокуратура ще в 2021 році намагалася зупинити роботу вказаного атракціону. Прокурори звернулись до Господарського суду Києва з позовом, в якому просили визнати незаконним та скасувати розпорядження Виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 11.01.2021 року, яким переможцем інвестиційного конкурсу визнали компанію без досвіду з реалізації подібних проєктів та досвіду експлуатації атракціонів подібного типу, враховуючи їх потенційну небезпеку для життя та здоров'я,

– мовиться в повідомленні.

Відповідачами у справі були виконавчий орган Київської міської ради, а саме Київська міська державна адміністрація, КП "ПЛЕСО" та ТОВ – переможець конкурсу.

За словами прокурорів, тоді відповідачі в особі столичних посадовців не погодилися, що канатна дорога через Дніпро належить до атракціонів підвищеної небезпеки.

Тепер через трагедію на атракціоні розпочато кримінальне провадження за фактом обриву атракціону "Канатна переправа через річку Дніпро від Арки Дружби народів до Труханового острова" в момент перебування на ньому людини.

Розслідування проводять за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою та службової недбалості, що спричинила смерть людини (ч. 2 ст. 272, ч. 3 ст. 367 КК України).

Зверніть увагу! Перша стаття передбачає обмеження волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Друга – позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двох тисяч до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого. Тож винуватці можуть отримати до восьми років тюрми.

Деталі трагедії над Дніпром у Києві

Трос на атракціоні біля пішохідного мосту через Дніпро обірвався вдень 21 липня. Зіплайном, або тролеєм, люди могли переїхати Дніпро з правого берега на Труханів острів.

Водолази і катери ДСНС обстежували річку, а люди кинулися на допомогу, щоб витягнути трос з Дніпра. На Набережному шосе було ускладнено рух.

Спершу мовилося, що зірвалася дівчина, та згодом з'ясувалося, що це був хлопець.

Інші люди дивом урятувалися. Туристи розповіли, що думали з'їхати ще раз з атракціону, але рідні встигли повідомити їх про трагедію.