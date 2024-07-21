Украинцев поразила новость о гибели парня на аттракционе над Днепром. Его долго искали, но, к сожалению, вечером сообщили, что он все же утонул.

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Работу зиплайна над Днепром должны были остановить еще в 2021 году

Киевская городская прокуратура еще в 2021 году пыталась остановить работу указанного аттракциона. Прокуроры обратились в Хозяйственный суд Киева с иском, в котором просили признать незаконным и отменить распоряжение Исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА) от 11.01.2021 года, которым победителем инвестиционного конкурса признали компанию без опыта по реализации подобных проектов и опыта эксплуатации аттракционов подобного типа, учитывая их потенциальную опасность для жизни и здоровья,

– говорится в сообщении.

Ответчиками по делу были исполнительный орган Киевского городского совета, а именно Киевская городская государственная администрация, КП "ПЛЕСО" и ООО – победитель конкурса.

По словам прокуроров, тогда ответчики в лице столичных чиновников не согласились, что канатная дорога через Днепр относится к аттракционам повышенной опасности.

Теперь из-за трагедии на аттракционе начато уголовное производство по факту обрыва аттракциона "Канатная переправа через реку Днепр от Арки Дружбы народов до Труханова острова" в момент пребывания на нем человека.

Расследование проводят по факту нарушения правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью и служебной халатности, повлекшей смерть человека (ч. 2 ст. 272, ч. 3 ст. 367 УК Украины).

Обратите внимание! Первая статья предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до восьми лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Вторая – лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от двух тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового. Поэтому виновники могут получить до восьми лет тюрьмы.

Детали трагедии над Днепром в Киеве

Трос на аттракционе возле пешеходного моста через Днепр оборвался днем 21 июля. Зиплайном, или троллеем, люди могли переехать Днепр с правого берега на Труханов остров.

Водолазы и катера ГСЧС обследовали реку, а люди бросились на помощь, чтобы вытащить трос из Днепра. На Набережном шоссе было затруднено движение.

Сначала говорилось, что сорвалась девушка, но впоследствии выяснилось, что это был парень.

Другие люди чудом спаслись. Туристы рассказали, что думали съехать еще раз с аттракциона, но родные успели сообщить им о трагедии.