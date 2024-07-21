Игорь Зинкевич отметил, что любые данные о человеке, что стрелявшего в Ирину Фарион, являются очень важными для следствия. Депутат Львовского городского совета гарантировал анонимность в предоставлении этой информации.
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Жители Львова могут помочь в выявлении убийцы Фарион
На своей фейсбук-странице Игорь Зинкевич обратился к жителям и водителям Львова.
Если Вы проезжали по улицам Масарика, Варшавская, Панча в период с 19:25 до 20:00 в пятницу, 19 июля, и у Вас в машине есть видеорегистратор, на котором сохранена запись, просьба срочно написать мне в личные сообщения,
– написал депутат Львовского городского совета.
Кроме того, он также обратился к жителям, которые живут на этих улицах и имеют личные камеры, предоставить из них видеозапись за тот же период, когда произошло убийство Ирины Фарион. Зинкевич отметил, что этим львовяне могут изрядно помочь следствию в выявлении убийцы украинского профессора и филолога.
Что известно об убийстве Ирины Фарион
- В Ирину Фарион стреляли вечером 19 июля в ее родном Львове возле дома, где она жила. На место прибыла скорая, забрав языковеда в больницу, сам преступник скрылся с места происшествия.
- К сожалению, сердце профессора не выдержало, и уже в тот же день она отошла в мир иной. Врачи приняли все реанимационные меры, чтобы спасти Фарион, но этого оказалось недостаточно.
- Сейчас самого парня, который стрелял в украинского языковеда, ищут правоохранители. В Министерстве внутренних дел также рассматривают несколько возможных версий убийства Фарион.
- Дочь Ирины Фарион София Семчишин сообщила, что панихида по ее маме начнется в воскресенье, 21 июля, в 19:00 в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла. Проститься с общественным деятелем можно будет до 22:00 в храме. На следующий день после этого украинского языковеда похоронят на Лычаковском кладбище недалеко от могилы Владимира Ивасюка.