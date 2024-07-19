Руководитель анестезиологической службы Первого ТМО Львова Наталья Матолинец прокомментировала смерть Ирины Фарион. Она добавила, что сердце языковеда не выдержало.
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Сердце Ирины Фарион не выдержало
Матолинец сообщила, что несмотря на все усилия медиков, спасти Ирину Фарион после тяжелого ранения не удалось. Она умерла в больнице.
К сожалению, несмотря на все усилия медиков, несмотря на все проведенные реанимационные мероприятия, спасти жизнь Ирины Фарион не удалось. Пациентка умерла,
– констатировали в больнице.
Руководитель анестезиологической службы добавила, что языковед поступила с тяжелой проникающей огнестрельной травмой головного мозга. Медики сразу начали проводить операцию, а затем – перевели в реанимационное отделение для продолжения лечения. Однако сердце Ирины Фарион не выдержало.
"К сожалению, в этой ситуации медицина будет бессильной. Мы приносим искренние соболезнования родным Ирины Фарион", – добавила Матолинец.
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