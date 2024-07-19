Керівниця анестезіологічної служби Першого ТМО Львова Наталія Матолінець прокоментувала смерть Ірини Фаріон. Вона додала, що серце мовознавиці не витримало.

До теми Замах на Ірину Фаріон: чим відома мовознавиця та колишня нардепка

Серце Ірини Фаріон не витримало

Матолінець повідомила, що попри усі зусилля медиків, врятувати Ірину Фаріон після тяжкого поранення не вдалося. Вона померла у лікарні.

На жаль, попри усі зусилля медиків, попри усі проведені реанімаційні заходи, врятувати життя Ірини Фаріон не вдалося. Пацієнтка померла,

– констатували у лікарні.

Керівниця анестезіологічної служби додала, що мовознавиця поступила з важкою проникаючою вогнепальною травмою головного мозку. Медики відразу почали проводити операцію, а потім – перевели у реанімаційне відділення для продовження лікування. Проте серце Ірини Фаріон не витримало.

"На жаль, у цій ситуації медицина буде безсилою. Ми приносимо щирі співчуття рідним Ірини Фаріон", – додала Матолінець.

Лікарі розповіли деталі про смерть Ірини Фаріон: дивіться відео

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Ірини Фаріон. Світла пам'ять.