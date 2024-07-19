Керівниця анестезіологічної служби Першого ТМО Львова Наталія Матолінець прокоментувала смерть Ірини Фаріон. Вона додала, що серце мовознавиці не витримало.
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Серце Ірини Фаріон не витримало
Матолінець повідомила, що попри усі зусилля медиків, врятувати Ірину Фаріон після тяжкого поранення не вдалося. Вона померла у лікарні.
На жаль, попри усі зусилля медиків, попри усі проведені реанімаційні заходи, врятувати життя Ірини Фаріон не вдалося. Пацієнтка померла,
– констатували у лікарні.
Керівниця анестезіологічної служби додала, що мовознавиця поступила з важкою проникаючою вогнепальною травмою головного мозку. Медики відразу почали проводити операцію, а потім – перевели у реанімаційне відділення для продовження лікування. Проте серце Ірини Фаріон не витримало.
"На жаль, у цій ситуації медицина буде безсилою. Ми приносимо щирі співчуття рідним Ірини Фаріон", – додала Матолінець.
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