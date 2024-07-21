Ігор Зінкевич наголосив, що будь-які дані щодо людини, що стріляла в Ірину Фаріон, є дуже важливими для слідства. Депутат Львівської міської ради гарантував анонімність у наданні цієї інформації.

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Жителі Львова можуть допомогти у виявленні вбивці Фаріон

На своїй фейсбук-сторінці Ігор Зінкевич звернувся до жителів та водіїв Львова.

Якщо Ви проїжджали вулицями Масарика, Варшавська, Панча у період з 19:25 до 20:00 в п'ятницю, 19 липня, і у Вас в автівці є відеореєстратор, на якому збережено запис, прохання терміново написати мені у приватні повідомлення,

– написав депутат Львівської міської ради.

Окрім того, він також звернувся до жителів, які мешкають на цих вулицях і мають особисті камери, надати з них відеозапис за той самий період, коли сталося вбивство Ірини Фаріон. Зінкевич наголосив, що цим львів'яни можуть неабияк допомогти слідству у виявленні вбивці української професорки та філологині.

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