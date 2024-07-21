Ігор Зінкевич наголосив, що будь-які дані щодо людини, що стріляла в Ірину Фаріон, є дуже важливими для слідства. Депутат Львівської міської ради гарантував анонімність у наданні цієї інформації.
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Жителі Львова можуть допомогти у виявленні вбивці Фаріон
На своїй фейсбук-сторінці Ігор Зінкевич звернувся до жителів та водіїв Львова.
Якщо Ви проїжджали вулицями Масарика, Варшавська, Панча у період з 19:25 до 20:00 в п'ятницю, 19 липня, і у Вас в автівці є відеореєстратор, на якому збережено запис, прохання терміново написати мені у приватні повідомлення,
– написав депутат Львівської міської ради.
Окрім того, він також звернувся до жителів, які мешкають на цих вулицях і мають особисті камери, надати з них відеозапис за той самий період, коли сталося вбивство Ірини Фаріон. Зінкевич наголосив, що цим львів'яни можуть неабияк допомогти слідству у виявленні вбивці української професорки та філологині.
Що відомо про вбивство Ірини Фаріон
- В Ірину Фаріон стріляли ввечері 19 липня у її рідному Львові поблизу будинку, де вона мешкала. На місце прибула швидка, забравши мовознавицю до лікарні, сам злочинець втік з місця події.
- На жаль, серце професорки не витримало, і вже того ж дня вона відійшла у засвіти. Лікарі вжили всіх реанімаційних заходів, щоб врятувати Фаріон, але цього виявилося недостатньо.
- Наразі самого хлопця, який стріляв в українську мовознавицю, шукають правоохоронці. У Міністерстві внутрішніх справ також розглядають кілька можливих версій убивства Фаріон.
- Донька Ірини Фаріон Софія Семчишин повідомила, що парастас за її мамою розпочнеться у неділю, 21 липня, о 19:00 в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра та Павла. Попрощатися з громадською діячкою можна буде до 22:00 у храмі. Наступного дня після цього українську мовознавицю поховають на Личаківському цвинтарі неподалік могили Володимира Івасюка.