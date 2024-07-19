Фаріон госпіталізували. Зараз медики рятують їй життя.

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Подробиці події

У поліції повідомили, що 19 липня о 19:30 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Масарика у Львові невідомий чоловік стріляв у перехожу.

Правоохоронці встановили особу пораненої. Це 60-річна громадська діячка. Правоохоронці не назвали її ім'я, але з власних джерел 24 Каналу стало відомо, що мовиться про Ірину Фаріон.

Жінці стріляли у скроню – її госпіталізували з вогнепальним пораненням голови.

Місцеві телеграм-канали повідомляють, що чоловік, який стріляв, був у рукавичках. А зброя була без глушника.