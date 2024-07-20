У своєму останньому дописі філологиня розповіла, що історія про Трейка стане завершенням циклу про дев'ятьох генералів УПА. Випуск про повстанського отамана Ірина Фаріон планувала опублікувати 22 липня, передає 24 Канал.

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Про що писала Ірина Фаріон в останньому дописі

О 16:20 19 липня 2024 року Ірина Фаріон опублікувала останній допис на своїй сторінці у фейсбуці. У ньому вона писала про генерал-хорунжого ІванаТрейка, який загинув 18 липня 1945 року.

Шлях від повстанського отамана на Великій Україні до генерал-хорунжого УПА – ось вона доля Героя крізь віки. Програма "Ген українців" завершує цикл про дев'ятьох генералів УПА: Роман Шухевич, Василь Кук, Дмитро Грицай, Олекса Гасин, Дмитро Маївський, Микола Арсенич, Іван Климів, Леонід Ступницький,

– писала мовознавиця.

Фаріон планувала у понеділок, 22 липня, у новому випуску на каналі НТА, а згодом і на власному ютуб-каналі стисло розповісти про Івана Трейка та його подвиги у боротьбі з ворогом. Філологиня зауважувала, що генерал-хорунжий жертвував усім, аби визволити Україну від ворога.

"Він жертвував усім: життям першої дружини, дитинством десятимісячного сина, якого московити здали в притулок, добробутом другої сім'ї й сином – воїном УПА. 28 довгих років воєнної боротьби всупереч об'єктивним історичним обставинам, – і героїчна смерть у бою з московськими енкаведистами, аби жила Україна та Ідея Нації", – мовиться в останньому дописі Ірини Фаріон.

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