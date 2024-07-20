Про це повідомила донька Ірини Фаріон – Софія Семчишин. Вона також розповіла, коли відбуватися чин похорону.

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Ірину Фаріон поховають у Львові

Донька Софія Семчишин повідомила, що парастас за Іриною Фаріон розпочнеться у неділю, 21 липня, о 19:00 в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Попрощатися з громадською діячкою можна буде до 22:00 у храмі.

У понеділок, 22 липня, о 14:00 у тому ж Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла розпочнеться чин похорону. Поховають Ірину Фаріон на Личаківському кладовищі на центральній алеї (поле № 22, неподалік могили Володимира Івасюка).

Сумуємо невимовно. Ти для нас – наше життя… Ми будемо робити все, щоб втілити Твою ідею у життя і щоб Ти побачила Україну Твої мрії: українську, сильну, наступальну, Україну – переможця! Любимо!

– мовиться у щемливому дописі доньки Фаріон.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким Ірини Фаріон. Світла пам'ять.

Раніше мер Львова Андрій Садовий повідомляв, що Ірина Фаріон отримала несумісну з життям рану. Лікарі протягом кількох годин боролися за її життя, однак серце громадської діячки не витримало й близько о 23:20 19 липня зупинилося.

Наразі чоловіка, який стріляв в Ірину Фаріон, продовжують розшукувати. До справи залучена безпрецедентна кількість правоохоронців Львова, а також Києва.