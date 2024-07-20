В етері 24 Каналу мер Львова Андрій Садовий повідомив, що для розслідування вбивства громадської діячки залучена безпрецедентна кількість правоохоронних органів.

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Слідство триває

Як зазначив мер Львова, все, що поліція говорить на офіційних брифінгах, це вся інформація. Більше ніхто жодної інформації не дасть, є таємниця слідства.

Поліція докладає максимум зусиль. Правоохоронці переглядають записи всіх відеокамер, які працювали. На жаль, коли немає електропостачання, то є проблема з відеонаглядом,

– зауважив Садовий.

За його словами, вкрай важливо знайти вбивцю, адже тоді можна буде зрозуміти, хто замовник цього вбивства.

Це важливо для громади, для нашої держави, адже в той час, коли хлопці на фронті, всі рідні мають бути в безпеці,

– наголосив мер Львова.

Скоро стане відомо про місце та час поховання

Лікарі анестезіологічної служби Першого ТМО Львова робили все можливе і неможливе, аби врятувати Ірину Фаріон. Зазначимо, мовознавиця поступила з важкою проникаючою вогнепальною травмою головного мозку. Медики відразу почали проводити операцію, а потім – перевели у реанімаційне відділення для продовження лікування. Втім, серце жінки не витримало.

Я спілкувався з донькою, коли вона була в лікарні, але рана була, на жаль, не сумісною з життям,

– зауважив Садовий.

Сьогодні будуть планувати наступні кроки, зокрема, визначатимуть місце та час поховання.

"Це шок для громади. Я не пригадую, що у Львові щось подібне було взагалі останніми роками чи десятиліттями. Львів завжди був достатньо мирним містом. Інколи бандити між собою з'ясовували відносини, але щоб нападати на беззбройну жінку, громадську діячку, такого не було давно", – додав мер Львова.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Ірини Фаріон. Світла пам'ять.