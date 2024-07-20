Об этом сообщила дочь Ирины Фарион – София Семчишин. Она также рассказала, когда будет происходить чин похорон.

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Ирину Фарион похоронят во Львове

Дочь София Семчишин сообщила, что парастас по Ирине Фарион начнется в воскресенье, 21 июля, в 19:00 в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла. Проститься с общественным деятелем можно будет до 22:00 в храме.

В понедельник, 22 июля, в 14:00 в том же Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла начнется чин похорон. Похоронят Ирину Фарион на Лычаковском кладбище на центральной аллее (поле № 22, недалеко от могилы Владимира Ивасюка).

Скорбим невыразимо. Ты для нас – наша жизнь... Мы будем делать все, чтобы воплотить Твою идею в жизнь и чтобы Ты увидела Украину Твоей мечты: украинскую, сильную, наступательную, Украину – победителя! Любим!

– говорится в щемящей публикации дочери Фарион.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Ирины Фарион. Светлая память.

Ранее мэр Львова Андрей Садовый сообщал, что Ирина Фарион получила несовместимую с жизнью рану. Врачи в течение нескольких часов боролись за ее жизнь, однако сердце общественного деятеля не выдержало и около 23:20 19 июля остановилось.

Сейчас мужчину, который стрелял в Ирину Фарион, продолжают разыскивать. К делу привлечено беспрецедентное количество правоохранителей Львова, а также Киева.