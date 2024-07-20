Військовий оглядач Денис Попович розповів 24 Каналу, що якщо до смерті справді причетна країна-агресорка, це буде поштовхом до єднання українців та бажання помститись. Поки що варто дочекатись закінчення слідства та офіційної інформації.

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Не можна відкидати російський слід

Військовий оглядач припустив, що росіянам, ймовірно, було б і не доцільно вбивати Фаріон, попри її непримиренну та радикальну позицію щодо української мови. Однак такий варіант все ж таки може бути.

Не можна відкидати російський слід. Хоч тут правоохоронцями розглядається варіант особистої помсти, – зауважив Попович.

За словами військового оглядача, варто дочекатись закінчення розслідування. Дуже важливо, аби впіймали виконавця вбивства, якщо це не людина, яка діяла на власний розсуд.

Зверніть увагу! Президент України Володимир Зеленський повідомив, що пошуки вбивці тривають. Правоохоронці відпрацьовують усі доступні камери спостереження, триває опитування свідків, а також обстеження території кількох районів.

Попович наголосив, що зараз на території України немає безпечних місць, адже росіяни продовжують війну проти України. Окупанти прийшли вбивати українців, в тому числі за те, що вони говорять українською мовою.

Тобто за ту позицію, яку все своє життя відстоювала Ірина Фаріон. Можна сперечатись у який спосіб вона це робила, але факт в тому, що вона цю позицію відстоювала,

– зазначив військовий оглядач.

Він додав, що якщо до смерті Фаріон справді причетна країна-агресорка, то це буде свідченням ще одного російського злочину проти українців. Трагедія може стати приводом не для розбрату суспільства, а для створення добровольчих батальйонів під її іменем для того, щоб помститись за її вбивство.