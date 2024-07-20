Военный обозреватель Денис Попович рассказал 24 каналу, что если к смерти действительно причастна страна-агрессор, это будет толчком к единению украинцев и желанию отомстить. Пока стоит дождаться окончания следствия и официальной информации.

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Нельзя отбрасывать российский след

Военный обозреватель предположил, что россиянам, вероятно, было бы и не целесообразно убивать Фарион, несмотря на ее непримиримую и радикальную позицию относительно украинского языка. Однако такой вариант все же может быть.

Нельзя отбрасывать российский след. Хотя здесь правоохранителями рассматривается вариант личной мести, – заметил Попович.

По словам военного обозревателя, стоит дождаться окончания расследования. Очень важно, чтобы поймали исполнителя убийства, если это не человек, который действовал по собственному усмотрению.

Обратите внимание! Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поиски убийцы продолжаются. Правоохранители отрабатывают все доступные камеры наблюдения, продолжается опрос свидетелей, а также обследование территории нескольких районов.

Попович отметил, что сейчас на территории Украины нет безопасных мест, ведь россияне продолжают войну против Украины. Оккупанты пришли убивать украинцев, в том числе за то, что они говорят на украинском языке.

То есть за ту позицию, которую всю свою жизнь отстаивала Ирина Фарион. Можно спорить каким образом она это делала, но факт в том, что она эту позицию отстаивала,

– отметил военный обозреватель.

Он добавил, что если к смерти Фарион действительно причастна страна-агрессор, то это будет свидетельством еще одного российского преступления против украинцев. Трагедия может стать поводом не для раздора общества, а для создания добровольческих батальонов под ее именем для того, чтобы отомстить за ее убийство.