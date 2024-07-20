Правоохранители отрабатывают все доступные камеры наблюдения, продолжается опрос свидетелей, а также обследование территории нескольких районов. Рассматриваются все версии, включая ту, что ведет в Россию.

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Как продвигается расследование по убийству Фарион

Зеленский сообщил, что утром состоялись новые доклады министра внутренних дел Игоря Клименко и руководителя Службы безопасности Украины Василия Малюка по расследованию убийства Ирины Фарион.

Правоохранители отрабатывают все доступные камеры наблюдения, продолжается опрос свидетелей, а также обследование территории нескольких районов. Рассматриваются все версии, включая ту, что ведет в Россию.

Задействованы все необходимые силы Национальной полиции Украины и СБУ для поиска преступника. Министр внутренних дел, заместители Генерального прокурора и руководители Национальной полиции Украины и СБУ находятся на месте, во Львове,

– сообщил Зеленский.

Президент также выразил благодарность всем, кто помогает расследованию и выразил соболезнования семье и близким Ирины Фарион.

Заметим, что ранее Игорь Клименко сообщал, что часть камер под подъездом не работала. Все из-за отключения света.