В своем последнем посте филолог рассказала, что история о Трейко станет завершением цикла о девяти генералах УПА. Выпуск о повстанческом атамане Ирина Фарион планировала опубликовать 22 июля, передает 24 Канал.
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О чем писала Ирина Фарион в последнем посте
В 16:20 19 июля 2024 года Ирина Фарион опубликовала последнее сообщение на своей странице в фейсбуке. В нем она писала о генерал-хорунжем Иване Трейко, который погиб 18 июля 1945 года.
Путь от повстанческого атамана на Большой Украине до генерал-хорунжего УПА – вот она судьба Героя сквозь века. Программа "Ген украинцев" завершает цикл о девяти генералах УПА: Роман Шухевич, Василий Кук, Дмитрий Грицай, Олекса Гасин, Дмитрий Маивский, Николай Арсенич, Иван Климив, Леонид Ступницкий,
– писала языковед.
Фарион планировала в понедельник, 22 июля, в новом выпуске на канале НТА, а впоследствии и на собственном ютуб-канале кратко рассказать об Иване Трейко и его подвигах в борьбе с врагом. Филолог отмечала, что генерал-хорунжий жертвовал всем, чтобы освободить Украину от врага.
"Он жертвовал всем: жизнью первой жены, детством десятимесячного сына, которого московиты сдали в приют, благосостоянием второй семьи и сыном – воином УПА. 28 долгих лет военной борьбы вопреки объективным историческим обстоятельствам, – и героическая смерть в бою с московскими энкаведистами, чтобы жила Украина и Идея Нации", – говорится в последнем сообщении Ирины Фарион.
Последнее сообщение Ирины Фарион в сети
Убийство Ирины Фарион: главное
- Вечером 19 июля на улице Масарика выстрелили в Ирину Фарион. 60-летняя женщина получила серьезное пулевое ранение головы и была госпитализирована в критическом состоянии. Медики сразу прооперировали общественного деятеля, однако состояние ее было тяжелое.
- К сожалению, около 23:20 сердце Ирины Фарион остановилось. Медики делали все возможное и приложили максимальные усилия, однако ранение было смертельным.
- Похоронят Ирину Фарион 22 июля на Лычаковском кладбище. Парастас по общественной деятельницей будет происходить 21 июля в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла.
- Сейчас правоохранители продолжают поиски нападавшего. К делу привлечены правоохранители Львова, Киева, а также Служба безопасности Украины.