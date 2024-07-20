В своем последнем посте филолог рассказала, что история о Трейко станет завершением цикла о девяти генералах УПА. Выпуск о повстанческом атамане Ирина Фарион планировала опубликовать 22 июля, передает 24 Канал.

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О чем писала Ирина Фарион в последнем посте

В 16:20 19 июля 2024 года Ирина Фарион опубликовала последнее сообщение на своей странице в фейсбуке. В нем она писала о генерал-хорунжем Иване Трейко, который погиб 18 июля 1945 года.

Путь от повстанческого атамана на Большой Украине до генерал-хорунжего УПА – вот она судьба Героя сквозь века. Программа "Ген украинцев" завершает цикл о девяти генералах УПА: Роман Шухевич, Василий Кук, Дмитрий Грицай, Олекса Гасин, Дмитрий Маивский, Николай Арсенич, Иван Климив, Леонид Ступницкий,

– писала языковед.

Фарион планировала в понедельник, 22 июля, в новом выпуске на канале НТА, а впоследствии и на собственном ютуб-канале кратко рассказать об Иване Трейко и его подвигах в борьбе с врагом. Филолог отмечала, что генерал-хорунжий жертвовал всем, чтобы освободить Украину от врага.

"Он жертвовал всем: жизнью первой жены, детством десятимесячного сына, которого московиты сдали в приют, благосостоянием второй семьи и сыном – воином УПА. 28 долгих лет военной борьбы вопреки объективным историческим обстоятельствам, – и героическая смерть в бою с московскими энкаведистами, чтобы жила Украина и Идея Нации", – говорится в последнем сообщении Ирины Фарион.

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