В Киевской городской прокуратуре отметили, что уже ведут расследование в отношении трагедии на аттракционе в украинской столице. На месте работают правоохранители.

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Что рассказали прокуроры о погибшем парне в Киеве

Прокуроры отметили, что уже начали уголовное производство по факту обрыва аттракциона "Канатная переправа через реку Днепр от Арки Дружбы народов до Труханова острова" в момент пребывания на нем мужчины.

Расследование проводится по факту нарушения правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью и служебной халатности, повлекшей смерть человека,

– отметили в прокуратуре.

Досудебное расследование проводят следователи Печерского управления полиции Киева.

Правоохранители пытались давно остановить работу аттракциона

В Киевской городской прокуратуре также отметили, что еще в 2021 году пытались остановить работу указанного аттракциона.

"Прокуроры обратились в Хозяйственный суд Киева с иском, где просили признать незаконным и отменить распоряжение Исполнительного органа Киевского городского совета, которым победителем инвестиционного конкурса признали компанию без опыта по реализации подобных проектов и опыта эксплуатации аттракционов подобного типа, учитывая их потенциальную опасность для жизни и здоровья", – отметили правоохранители.

Ответчиками по делу были Исполнительный орган Киевского городского совета (Киевская городская государственная администрация), Коммунальное предприятие "Плесо" и Общество-победитель конкурса.

Однако решением Хозяйственного суда города Киева, оставленным в силе постановлением Северного апелляционного хозяйственного суда и Верховного суда, в удовлетворении иска отказано.

Суды и ответчики в лице столичных чиновников не согласились с позицией прокуратуры, что канатная дорога через Днепр относится к аттракционам повышенной опасности. К тому же во время судебного разбирательства было установлено, что на момент проведения инвестиционного конкурса и судебного разбирательства проектная и техническая документация по аттракциону не были разработаны,

– отметили прокуроры.

Впрочем, никого из должностных лиц КГГА, которые проводили конкурс на определение победителя, по словам правоохранителей, до сегодняшнего трагического случая это не беспокоило.

Ранее в полиции Киева рассказывали, что на тросе находился 20-летний парень, а не 20-летняя девушка, как об этом сообщали в сети. Правоохранители писали, что уже обследовали 2 500 квадратных метров дна реки Днепр, чтобы найти жертву инцидента на аттракционе.