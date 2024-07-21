В Київській міській прокуратурі наголосили, що вже ведуть розслідування стосовно трагедії на атракціоні в українській столиці. На місці працюють правоохоронці.

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Прокурори зазначили, що вже розпочали кримінальне провадження за фактом обриву атракціону "Канатна переправа через річку Дніпро від Арки Дружби народів до Труханового острова" в момент перебування на ньому чоловіка.

Розслідування проводиться за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою та службової недбалості, що спричинила смерть людини,

– наголосили у прокуратурі.

Досудове розслідування проводять слідчі Печерського управління поліції Києва.

Правоохоронці намагалися давно зупинити роботу атракціону

У Київській міській прокуратурі також зазначили, що ще в 2021 році намагалися зупинити роботу вказаного атракціону.

"Прокурори звернулись до Господарського суду Києва з позовом, в якому просили визнати незаконним та скасувати розпорядження Виконавчого органу Київської міської ради, яким переможцем інвестиційного конкурсу визнали компанію без досвіду з реалізації подібних проєктів та досвіду експлуатації атракціонів подібного типу, враховуючи їх потенційну небезпеку для життя та здоров'я", – наголосили правоохоронці.

Відповідачами у справі були Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація), Комунальне підприємство "Плесо" та Товариство-переможець конкурсу.

Однак рішенням Господарського суду міста Києва, залишеним в силі постановою Північного апеляційного господарського суду та Верховного суду, у задоволенні позову відмовлено.

Суди та відповідачі в особі столичних посадовців не погодились з позицією прокуратури про те, що канатна дорога через Дніпро належить до атракціонів підвищеної небезпеки. До того ж під час судового розгляду будо встановлено, що на момент проведення інвестиційного конкурсу та судового розгляду проєктна та технічна документація щодо атракціону не були розроблені,

– наголосили прокурори.

Втім, нікого з посадовців КМДА, які проводили конкурс на визначення переможця, за словами правоохоронців, до сьогоднішнього трагічного випадку це не турбувало.

Раніше у поліції Києва розповідали, що на тросі перебував 20-річний хлопець, а не 20-річна дівчина, як про це повідомляли у мережі. Правоохоронці писали, що вже обстежили 2 500 метрів квадратних дна річки Дніпро, щоб знайти жертву інциденту на атракціоні.