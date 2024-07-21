Раніше зазначалося, що жертвою є дівчина, однак інформація виявилася хибною. Пошуки хлопця все ще продовжуються.

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Обрив троса атракціону у Києві

У поліції Києва розповіли, що на момент трагічного випадку на атракціоні перебував 20-річний хлопець – а не 20-річна дівчина.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за двома статтями. Йдеться про порушення правил безпеки особою, яка зобов'язана їх дотримувати, якщо це порушення створило загрозу загибелі людей, а також службову недбалість, що спричинила загибель людини.

Зазначимо, що інформація про нещасний випадок на атракціоні надійшла до поліції близько 14:00. Під час спуску над Дніпром трос обірвався і людина упала в воду. Станом на 16:00 обстежено вже 2500 метрів квадратних дна річки. Пошуково-рятувальні роботи тривають – наразі достеменно невідомо, чи живий хлопець.

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Також відомо, що на місці події від ДСНС працюють 5 водолазів та 1 катер.