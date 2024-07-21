У Києві обірвався трос атракціону над Дніпром. Триває рятувально-пошукова операція.

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Також ускладнено рух транспорту

Триває рятувально-пошукова операція, до якої залучені спеціальна техніка та катери з водолазами.

За інформацією поліції Києва, через обрив троса на атракціоні ускладнений рух транспорту на Набережному шосе.

Місто звертається і вимагатиме від правоохоронців ретельного розслідування як самої надзвичайної ситуації, так і діяльності компанії, що експлуатує атракціон, відкритий у 2021 році,

– мовиться в повідомленні.

Павло Петров зазначив, що люди, які перебували поруч з місцем події витягнули трос, який обірвався. Наразі на місці події працюють слідчо-оперативна група Печерського та Головного управлінь поліції, працівники відділу поліції у річковому порту Київ, патрульні поліцейські та ДСНС. Пошуки людини тривають.