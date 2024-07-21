В Киеве оборвался трос аттракциона над Днепром. Продолжается спасательно-поисковая операция.

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Затруднено движение транспорта

Продолжается спасательно-поисковая операция, к которой привлечены специальная техника и катера с водолазами.

По информации полиции Киева, из-за обрыва троса аттракциона затруднено движение транспорта на Набережном шоссе.

Город обращается и будет требовать от правоохранителей тщательного расследования как самой чрезвычайной ситуации, так и деятельности компании, эксплуатирующей аттракцион, открытый в 2021 году,

– говорится в сообщении.

Павел Петров отметил, что люди, которые находились рядом с местом происшествия вытащили трос, который оборвался. Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативная группа Печерского и Главного управлений полиции, работники отдела полиции в речном порту Киев, патрульные полицейские и ГСЧС. Поиски человека продолжаются.