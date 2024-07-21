В ексклюзивному коментарі 24 Каналу речник ДСНС Києва Павло Петров підтвердив наявність цього інциденту. Наразі на місці події працюють рятувальники.

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Що відомо про інцидент у Києві з обривом троса атракціону

Павло Петров зазначив, що люди, які перебували поруч з місцем події витягнули трос, який обірвався. За попередніми даними, на кінці цього троса не було людини. На місці проводять відповідні пошуково-рятувальні роботи.

Наразі на місці події працюють водолази ДСНС, а також катери служби,
– сказав речник ДСНС Києва.

Наразі інформації про загиблих, за даними ДСНС, немає. На місці обриву троса працюють 5 водолазів.

У Києві обірвався трос атракціону через річку Дніпро / Відео з телеграм-каналу 24 Каналу

Що писали про цей інцидент у мережі

Про інцидент з обривом троса на атракціоні над річкою Дніпро біля пішохідного мосту писали близько 13:48 місцеві телеграм-канали. За словами очевидців, це сталось саме тоді, коли там спускалась людина.

Після цього для того, аби витягти трос з річки на місці події перекрили дорогу для автівок. Небайдужі кияни одразу кинулися на допомогу, щоб витягнути трос з Дніпра.

Кияни долучилися, щоб допомогти витягнути трос з річки Дніпро / Відео Суспільного

Очевидці також писали, що на місці працюють аквалангісти. Людина, яка летіла на тросі, за словами киян, впала у річку та, можливо, потонула.

На місці події чергують катери і працюють аквалангісти: дивіться відео

У патрульній поліції Києва вже попередили водіїв, що у зв'язку з аварією на атракціоні на Набережному шосе, рух транспорту ускладнений. Поліцейські закликали водіїв врахувати цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки.

У Києві обірвався трос атракціону над Дніпром
На Набережному шосе ускладнений рух через обрив троса на атракціоні / Фото патрульної поліції Києва

На місці обриву троса у Києві чергують всі необхідні служби: дивіться відео