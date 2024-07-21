Хлопець хотів покататися зі своєю дівчиною на цьому атракціоні ще раз, але до цього дізнався про обривання троса. Про це очевидець розповів у коментарі журналістам телеканалу "Київ", передає 24 Канал.

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Що розповів очевидець про поїздку на зіплайні до трагедії

Хлопець зазначив, що він разом зі своєю дівчиною приїхали в Київ з Житомира, щоб відпочити у місці на вихідні. І вони вирішили проїхатися на цьому зіплайні.

Так сталося, що ця вся подія одразу після нас відбулася. Ми з'їхали, спустилися, пішли каву пити, і бачимо, приходять сповіщення, починають родичі скидати цю новину. Думали, що не дай Боже ми пішли б на другий раз (кататися на атракціоні – 24 Канал),

– розповів очевидець.

Він також зазначив, що вони спустилися, попили кави, й десь через хвилин 30 хлопцеві прийшло сповіщення про цю трагедію.

"У нас є відео, як ми спускалися. І це тепер більше, ніж просто відео, це як задуматися про життя. Ми поки йшли, тут дуже коротка черга, ми поки отут спустилися йшли, людини 2 – 4 з'їхало. Тут швидко йде черга", – сказав житомирянин.

Раніше у ДСНС у коментарі 24 Каналу підтвердили наявність трагедії у Києві з обриванням троса атракціону над Дніпром. Наразі на місці працюють водолази, які намагаються знайти тіло ймовірної жертви.