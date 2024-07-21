Парень хотел покататься со своей девушкой на этом аттракционе еще раз, но до этого узнал об обрыве троса. Об этом очевидец рассказал в комментарии журналистам телеканала "Киев", передает 24 Канал.

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Что рассказал очевидец о поездке на зиплайне до трагедии

Парень отметил, что он вместе со своей девушкой приехали в Киев из Житомира, чтобы отдохнуть в месте на выходные. И они решили проехаться на этом зиплайне.

Так случилось, что это все событие сразу после нас произошло. Мы съехали, спустились, пошли кофе пить, и видим, приходят оповещения, начинают родственники сбрасывать эту новость. Думали, что не дай Бог мы пошли бы на второй раз (кататься на аттракционе – 24 Канал),

– рассказал очевидец.

Он также отметил, что они спустились, попили кофе, и где-то через минут 30 парню пришло извещение об этой трагедии.

"У нас есть видео, как мы спускались. И это теперь больше, чем просто видео, это как задуматься о жизни. Мы пока шли, тут очень короткая очередь, мы пока тут спустились шли, человека 2 – 4 съехало. Здесь быстро идет очередь", – сказал житомирянин.

Ранее в ГСЧС в комментарии 24 Канала подтвердили наличие трагедии в Киеве с обрывом троса аттракциона над Днепром. Сейчас на месте работают водолазы, которые пытаются найти тело вероятной жертвы.