Тіло 20-річного чоловіка знайшли зранку 22 липня. Водолази ДСНС в ефірі телеканалу "Київ24" розповіли, як шукали тіло загиблого у Дніпрі, передає 24 Канал.

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Як водолази шукали тіло загиблого

Водолаз ДСНС Анатолій Єфимович розповів, що рятувальники 21 липня близько 6 годин шукали чоловіка, який впав у Дніпро. Він розповів, що у водолазів було припущення, що тіло чоловіка разом з тросом і верхолазним спорядженням підтягли до берега.

Рятувальник додав, що ця версія виявилася правдивою, і зранку 22 липня водолазам вдалося витягнути тіло загиблого з води. Так, тіло молодика було за 30 метрів від берега.

Що відомо про трагедію в Києві

Близько о 14-й годині 21 липня у мережі з'явилися повідомлення, що у Києві обірвався тролей, яким люди могли переїхати через Дніпро з правого берега на Труханів острів. Під час інциденту на тросі саме був чоловік, який також переїжджав над Дніпром.

Люди, які були поруч з місцем інциденту, відразу кинулися на порятунок. Свідки трагедії оперативно почали витягати трос з води, однак чоловіка там не було.

На місці обриву канатної дороги почали працювати рятувальники та водолази, які майже добу шукали тіло 20-річного молодика.