За даними прикордонників, також польські фермери на цих пунктах пропуску відновили рух вантажівок, які рухаються у бік Польщі з України.
До теми Польські фермери припинили блокувати рух перед одним із КПП: яка ситуація там
Польські фермери припинили блокування на двох КПП
У Держприкордонслужбі зазначили, що 20 квітня після 09:00 польські фермери завершили акцію протесту перед цими пунктами пропуску. Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів у двох напрямках здійснюється у звичайному режимі.
Зараз в'їзд в Україну перед цими пунктами пропуску очікують понад 1 700 вантажівок,
– пояснили прикордонники.
Державна прикордонна служба попросила водіїв та перевізників врахувати цю інформацію під час планування міжнародних перевезень.
Раніше Туск звернувся до польських фермерів
- Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск 19 квітня, після саміту Європейської ради в Брюсселі, звернувся до польських фермерів. Глава польського уряду закликав протестувальників припинити блокування кордону з Україною.
- Туск наголосив, що після останньої серії російських бомбардувань наша країна опинилася в надзвичайно складній ситуації. За його словами, вже найближчим часом може стати відомою "доля цієї війни", тому закликав поляків не робити нічого, що "може зашкодити Україні".
- Також польський прем'єр зауважив, що польська влада не може допустити блокування переходів незалежно від обґрунтування протестів. Крім того, він додав, що державні служби працюватимуть над розчищенням пунктів пропуску, однак без прямих заходів примусу.
- Нагадаємо, що польські протестувальники регулярно блокують кордон з нашою державою через політику Євросоюзу щодо українського зерна, а також щодо митної політики, які пом'якшили у зв'язку з наслідками воєнної агресії Росії. Подібні акції протесту поновили ще на початку лютого 2024 року.
- Варто зазначити, що блокування кордону польськими фермерами також відбуваються напередодні виборів до Європейського парламенту. Чи готові поляки йти на компроміс з Україною щодо зерна, а також як протести вплинуть на вибори всередині ЄС – читайте у матеріалі.