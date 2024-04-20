По данным пограничников, также польские фермеры на этих пунктах пропуска возобновили движение грузовиков, которые движутся в сторону Польши из Украины.
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Польские фермеры прекратили блокирование на двух КПП
В Госпогранслужбе отметили, что 20 апреля после 09:00 польские фермеры завершили акцию протеста перед этими пунктами пропуска. Оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств в двух направлениях осуществляется в обычном режиме.
Сейчас въезд в Украину перед этими пунктами пропуска ожидают более 1 700 грузовиков,
– объяснили пограничники.
Государственная пограничная служба попросила водителей и перевозчиков учесть эту информацию при планировании международных перевозок.
Ранее Туск обратился к польским фермерам
- Премьер-министр Польши Дональд Туск 19 апреля, после саммита Европейского совета в Брюсселе, обратился к польским фермерам. Глава польского правительства призвал протестующих прекратить блокирование границы с Украиной.
- Туск подчеркнул, что после последней серии российских бомбардировок наша страна оказалась в чрезвычайно сложной ситуации. По его словам, уже в ближайшее время может стать известной "судьба этой войны", поэтому призвал поляков не делать ничего, что "может повредить Украине".
- Также польский премьер отметил, что польские власти не могут допустить блокирования переходов независимо от обоснования протестов. Кроме того, он добавил, что добавил, что государственные службы будут работать над расчисткой пунктов пропуска, однако без прямых мер принуждения.
- Напомним, что польские протестующие регулярно блокируют границу с нашим государством из-за политики Евросоюза в отношении украинского зерна, а также по таможенной политики, которые смягчили в связи с последствиями военной агрессии России. Подобные акции протеста возобновили еще в начале февраля 2024 года.
- Стоит отметить, что блокирование границы польскими фермерами также происходят накануне выборов в Европейский парламент. Готовы ли поляки идти на компромисс с Украиной по зерну, а также как протесты повлияют на выборы внутри ЕС – читайте в материале.