По данным пограничников, также польские фермеры на этих пунктах пропуска возобновили движение грузовиков, которые движутся в сторону Польши из Украины.

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В Госпогранслужбе отметили, что 20 апреля после 09:00 польские фермеры завершили акцию протеста перед этими пунктами пропуска. Оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств в двух направлениях осуществляется в обычном режиме.

Сейчас въезд в Украину перед этими пунктами пропуска ожидают более 1 700 грузовиков,

– объяснили пограничники.

Государственная пограничная служба попросила водителей и перевозчиков учесть эту информацию при планировании международных перевозок.

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