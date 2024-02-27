Соответствующее мнение он озвучил во время брифинга. Польский премьер-министр добавил, что Польша – последняя страна, которая должна доказывать свою солидарность с нашим государством.

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Дефицита в отношениях нет

По словам Дональда Туска, отсутствует дефицит в польско-украинских отношениях. В то же время он констатировал, что по экспорту зерна есть критический момент.

Также Туск обратился к другим странам Запада. Он призвал их "наконец сдвинуться с места и серьезно воспринять свои обязательства перед Украиной".

Что касается "одного критического момента по экспорту украинского зерна и другой сельскохозяйственной продукции к Польше в Европу", то премьер выразил надежду, что по этому поводу украинские политики "воздержатся от эмоциональных комментариев".

Здесь нужно искать решение, а не искать что-то, что могло бы нас разделить, потому что это было бы самым большим идиотизмом в истории наших народов, если бы мы сейчас поссорились и не нашли решения в этом вопросе, потому что мы нуждаемся друг в друге, как никогда,

– подчеркнул он.

Фермеры из Литвы не поддержат блокаду

Заметим, что поляки анонсировали с 1 марта блокаду на границе с Литвой. Между тем глава Литовской ассоциации производителей зерна Аушрис Мацияускас заявил, что литовские аграрии препятствовать поставкам украинского зерна не планируют. По его словам, большей проблемой для них является российское продовольствие.

Литовские фермеры не блокировали, не блокируют и не собираются блокировать украинское зерно... Мы видим проблему, но понимаем ситуацию,

– подчеркнул он.

Он добавил, что лидеры украинских фермеров в Литву приезжали осенью 2023 года. Состоялся круглый стол между украинцами и литовцами, во время которого обсуждали, как решить проблему. Он отметил, что необходимо контролировать и вести учет.

Нужно делать все это, чего тоже не делает литовское правительство, но мы не собираемся блокировать, как это делают поляки,

– подчеркнул представитель литовских аграриев.

В то же время Мацияускас отметил, что существенное влияние на ситуацию с ценами на агропродукцию внутри Литвы имеют поставки зерна из России. Заметим, что их до сих пор не запретили санкциями ЕС.