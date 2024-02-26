В результате инцидента было повреждено около 160 тонн нашего зерна. Тогда украинская агропродукция рассыпалась из 8 полувагонов.
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Часть рассыпанного зерна придется утилизировать
Польские СМИ отметили, что 8 из 40 вагонов поезда, который перевозил украинское зерно в Марокко, были открыты. Вследствие этого примерно 160 – 180 тонн зерна высыпалось на пути.
Польская полиция заявила, что вагоны были повреждены неизвестными лицами, которые перерезали веревки, удерживающие вагоны с агропродукцией на месте.
Дальнейшие усилия позволили собрать часть рассыпанного зерна, но около 30 тонн все еще остаются на железнодорожных путях. Планируется, что позже это зерно утилизируют.
Зато собранную неиспорченную кукурузу уже отправили в польский порт в Гданьске. Оттуда украинское зерно должно отправиться в Марокко.
В Польше произошла самая масштабная диверсия с зерном Украины
- Польские группы фермеров 25 февраля распространили в социальных сетях фото и видео, на которых видно, как из вагонов высыпалось зерно. В частности, стало известно, что пострадали украинские зерна кукурузы, которые высыпали из по меньшей мере 8 вагонов.
- На инцидент отреагировали в Министерстве восстановления Украины. Там отметили, что украинское зерно направлялось транзитом в порт Гданьск, откуда направлялось в другие страны мира. Пострадало около 160 тонн зерна.
- Также во время пресс-конференции президента Украины польский журналист спросил, что Владимир Зеленский думает об инциденте с зерном. Глава государства ответил, что видит в подобных акциях "политику". Кроме того, ему неприятно наблюдать как конфликт на границе "раскручивают" в российских медиа.
- В то же время Зеленский подчеркнул, что украинская власть делает все, чтобы не заблокировать отношения нашего государства с Польшей. Однако отметил, что новое польское правительство как можно скорее должно решить этот конфликт на границе.
- Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков отметил, что это четвертый случай вандализма на польских железнодорожных станциях. Четвертый случай безнаказанности и безответственности.