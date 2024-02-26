Внаслідок інциденту було пошкоджено близько 160 тонн нашого зерна. Тоді українська агропродукція розсипалася з 8 напіввагонів.
До теми Польський журналіст спитав про відчуття від висипаного зерна: реакція Зеленського
Частину розсипаного зерна доведеться утилізувати
Польські ЗМІ зазначили, що 8 з 40 вагонів потягу, який перевозив українське зерно до Марокко, були відкриті. Внаслідок цього приблизно 160 – 180 тонн зерна висипалося на колії.
Польська поліція заявила, що вагони були пошкоджені невідомими особами, які перерізали мотузки, що утримували вагони з агропродукцією на місці.
Подальші зусилля дозволили зібрати частину розсипаного зерна, але близько 30 тонн все ще залишаються на залізничних коліях. Планується, що пізніше це зерно утилізують.
Натомість зібрану незіпсовану кукурудзу вже відправили до польського порту у Гданську. Звідти українське збіжжя має відправитися до Марокко.
У Польщі сталася наймасштабніша диверсія з зерном України
- Польські групи фермерів 25 лютого поширили у соціальних мережах фото і відео, на яких видно, як з вагонів висипалося зерно. Зокрема, стало відомо, що постраждали українські зерна кукурудзи, які висипали із щонайменше 8 вагонів.
- На інцидент відреагували у Міністерстві відновлення України. Там зазначили, що українське зерно прямувало транзитом до порту Гданськ, звідки направлялося до інших країн світу. Постраждало близько 160 тонн збіжжя.
- Також під час пресконференції президента України польський журналіст запитав, що Володимир Зеленський думає про інцидент із зерном. Глава держави відповів, що бачить у подібних акціях "політику". Крім того, йому неприємно спостерігати як конфлікт на кордоні "розкручують" у російських медіа.
- Водночас Зеленський підкреслив, що українська влада робить усе, щоб не заблокувати відносини нашої держави з Польщею. Однак зазначив, що новий польський уряд якомога швидше повинен розв'язати цей конфлікт на кордоні.
- Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков зазначив, що це четвертий випадок вандалізму на польських залізничних станціях. Четвертий випадок безкарності й безвідповідальності.