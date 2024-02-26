Внаслідок інциденту було пошкоджено близько 160 тонн нашого зерна. Тоді українська агропродукція розсипалася з 8 напіввагонів.

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Частину розсипаного зерна доведеться утилізувати

Польські ЗМІ зазначили, що 8 з 40 вагонів потягу, який перевозив українське зерно до Марокко, були відкриті. Внаслідок цього приблизно 160 – 180 тонн зерна висипалося на колії.

Польська поліція заявила, що вагони були пошкоджені невідомими особами, які перерізали мотузки, що утримували вагони з агропродукцією на місці.

Подальші зусилля дозволили зібрати частину розсипаного зерна, але близько 30 тонн все ще залишаються на залізничних коліях. Планується, що пізніше це зерно утилізують.

Натомість зібрану незіпсовану кукурудзу вже відправили до польського порту у Гданську. Звідти українське збіжжя має відправитися до Марокко.

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