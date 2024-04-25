Анджей Дуда сподівається обговорити розміщення ядерної зброї у Польщі. Це стане можливо за програмою НАТО Nuclear Sharing.

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Про що говоритимуть Дуда й Туск

Вперше Дуда заговорив про бажання розмістити ядерну зброю на польській території ще влітку 2023 року. Востаннє про свої наміри він нагадав у понеділок, 22 квітня.

Тоді Дуда зауважив, що у разі відповідного рішення союзників Польща погодиться на своїй території розмістити ядерну зброю задля посилення східного флангу НАТО.

"Я сподіваюся обговорити з прем'єр-міністром питання Nuclear Sharing, яке він раніше вже хотів зі мною розглянути. Хоча, чесно кажучи, я не вперше про це говорив, тому він повинен знати нашу позицію з цього приводу", – заявив Дуда.

Зверніть увагу! Nuclear Sharing – це програма НАТО, яка діє з 60-х років і є фактично елементом політики стримування Альянсу. Вона дозволяє надавати ядерні боєголовки країнам-членам, що не мають власної ядерної зброї. У межах цієї програми з 2009 року ядерна зброя розміщена в Бельгії, Італії, Туреччині, Нідерландах та Німеччині.

Прем'єр Дональд Туск різко прокоментував заяву Дуди і зазначив, що з нетерпінням чекає запланованої зустрічі, тому що "це питання стосується безпосередньо та дуже однозначно польської безпеки".

"Ця ідея є дуже масовою, я б сказав, і дуже серйозною, я хотів би знати всі обставини, які спонукали президента зробити цю заяву", – сказав Туск.

Головування Польщі в ЄС

Окрім того, вже на початку 2025 року Польща головуватиме у ЄС. Тому лідери країни обговорять і це питання.

Перебравши на себе ротаційне головування, Варшава наполягатиме на збільшенні витрат на оборону, щоб досягти більшої "солідарності між країнами" та посилити спільне стримування Росії.

Що відомо про ідею розміщення ядерної зброї в Польщі та як відреагували у Кремлі