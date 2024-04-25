Анджей Дуда сподівається обговорити розміщення ядерної зброї у Польщі. Це стане можливо за програмою НАТО Nuclear Sharing.
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Про що говоритимуть Дуда й Туск
Вперше Дуда заговорив про бажання розмістити ядерну зброю на польській території ще влітку 2023 року. Востаннє про свої наміри він нагадав у понеділок, 22 квітня.
Тоді Дуда зауважив, що у разі відповідного рішення союзників Польща погодиться на своїй території розмістити ядерну зброю задля посилення східного флангу НАТО.
"Я сподіваюся обговорити з прем'єр-міністром питання Nuclear Sharing, яке він раніше вже хотів зі мною розглянути. Хоча, чесно кажучи, я не вперше про це говорив, тому він повинен знати нашу позицію з цього приводу", – заявив Дуда.
Прем'єр Дональд Туск різко прокоментував заяву Дуди і зазначив, що з нетерпінням чекає запланованої зустрічі, тому що "це питання стосується безпосередньо та дуже однозначно польської безпеки".
"Ця ідея є дуже масовою, я б сказав, і дуже серйозною, я хотів би знати всі обставини, які спонукали президента зробити цю заяву", – сказав Туск.
Головування Польщі в ЄС
Окрім того, вже на початку 2025 року Польща головуватиме у ЄС. Тому лідери країни обговорять і це питання.
Перебравши на себе ротаційне головування, Варшава наполягатиме на збільшенні витрат на оборону, щоб досягти більшої "солідарності між країнами" та посилити спільне стримування Росії.
Що відомо про ідею розміщення ядерної зброї в Польщі та як відреагували у Кремлі
- Відповідні заяви президента Дуди пролунали на тлі заяв про переміщення Росією її ядерної зброї в Білорусь та Калінінградську область, які межують з Польщею.
- Заяву польського керівництва щодо розміщення ядерної зброї у Росії назвали провокацією та амбіціями "пригорнутися до розміщеної в Європі ядерної зброї США".
- У Кремлі також звинуватили Польщу в "інтенсивній участі у спільних ядерних місіях" НАТО та пригрозили обстрілом "легітимних цілей".