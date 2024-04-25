Анджей Дуда надеется обсудить размещение ядерного оружия в Польше. Это станет возможно по программе НАТО Nuclear Sharing.

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О чем будут говорить Дуда и Туск

Впервые Дуда заговорил о желании разместить ядерное оружие на польской территории еще летом 2023 года. Последний раз о своих намерениях он напомнил в понедельник, 22 апреля.

Тогда Дуда отметил, что в случае соответствующего решения союзников Польша согласится на своей территории разместить ядерное оружие для усиления восточного фланга НАТО.

"Я надеюсь обсудить с премьер-министром вопрос Nuclear Sharing, который он ранее уже хотел со мной рассмотреть. Хотя, если честно, я не впервые об этом говорил, поэтому он должен знать нашу позицию по этому поводу", – заявил Дуда.

Обратите внимание! Nuclear Sharing – это программа НАТО, которая действует с 60-х годов и является фактически элементом политики сдерживания Альянса. Она позволяет предоставлять ядерные боеголовки странам-членам, не имеющим собственного ядерного оружия. В рамках этой программы с 2009 года ядерное оружие размещено в Бельгии, Италии, Турции, Нидерландах и Германии.

Премьер Дональд Туск резко прокомментировал заявление Дуды и отметил, что с нетерпением ждет запланированной встречи, потому что "этот вопрос касается непосредственно и очень однозначно польской безопасности".

"Эта идея является очень массовой, я бы сказал, и очень серьезной, я хотел бы знать все обстоятельства, которые побудили президента сделать это заявление", – сказал Туск.

Председательство Польши в ЕС

Кроме того, уже в начале 2025 года Польша будет председательствовать в ЕС. Поэтому лидеры страны обсудят и этот вопрос.

Взяв на себя ротационное председательство, Варшава будет настаивать на увеличении расходов на оборону, чтобы достичь большей "солидарности между странами" и усилить совместное сдерживание России.

Что известно об идее размещения ядерного оружия в Польше и как отреагировали в Кремле