Применение ядерного оружия действительно активно обсуждают. Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, добавив, что такой вариант моделируют еще с 2022 года.

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Что означают заявления Польши

Стоит заметить, что тон дискуссий с представителями западных экспертных кругов изменился, если сравнивать с 2023 годом. Политики высказывали очень серьезные опасения относительно того, что Россия может применить тактическое ядерное оружие. Сейчас об этом говорят все меньше и меньше.

Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону подтвердил, что может использовать ядерное оружие. Похожую реакцию и "готовность бить" россияне также продемонстрировали после новости о том, что ядерное оружие может появиться в Польше.

Польша просит США разместить у них ядерное оружие в рамках механизма, который предусмотрен НАТО. Польша как член Альянса имеет на это право. Но говорится об оружии, которое разместят временно, и оно будет под контролем Соединенных Штатов,

– отметил Александр Мусиенко.

Это зеркальные меры относительно того, что сделала Россия. Ведь она также разместила свой арсенал в Беларуси. Таким образом страна-агрессор ожидала, что сможет запугивать Запад, а он просто будет молчать.

"Обратите внимание, что президент Польши Анджей Дуда озвучил такую идею еще летом 2023 года, как раз именно тогда, когда ядерка появилась в Беларуси. Потом не было никаких заявлений, поэтому интересно, почему он снова об этом заговорил, что именно изменилось. Потому что просто так не бывает", – заметил Александр Мусиенко.

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