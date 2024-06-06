Шольц впевнений, що "мирних переговорів там ще не буде", говорячи про Глобальний саміт миру, який відбудеться в червні у Швейцарії.
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Мирних переговорів поки не буде
Канцлер Олаф Шольц розвіяв очікування щодо конференції з питань України у Швейцарії в середині червня.
Мирних переговорів там ще не буде. Ми ще далекі від цього, поки Росія вірить, що вона може досягти своїх цілей на полі бою,
– сказав Шольц.
За його словами, перш за все, саміт залучить країни усього світу, щоб дати Москві зрозуміти, що застосовується міжнародне право та Статут ООН. Шольц у своїй урядовій заяві в Бундестазі також наголосив на тому, що Росія повинна вивести свої війська з України.
Канцлер також закликав зміцнювати Бундесвер і допомагати Україні. Він додав, що немає "нічого наївного чи ганебного", коли громадяни турбуються про мир.
Що відомо про саміт миру у Швейцарії
- Україна ініціювала проведення Глобального саміту миру. Він пройде 15 – 16 червня 2024 року.
- На саміті розглядатимуть 3 питання. Зокрема, мовитиметься про енергетичну безпеку, ядерну безпеку та питання вільного судноплавства.
- Окрім того, говоритимуть про питання обміну, тобто гуманітарний трек, до якого входить 2 підпитання – це обмін всіх на всіх та повернення українських дітей, які були силою депортовані в Росію.
- На саміт не запрошували Росію, проте згодом розроблені там деталі "мирного плану" передадуть країні-агресорці. Москву не запрошували на саміт, щоб вона не почала блокувати всі ініціативи підряд.
- Станом на 3 червня вже 107 країн підтвердили свою участь у глобальному Саміті миру.