Шольц впевнений, що "мирних переговорів там ще не буде", говорячи про Глобальний саміт миру, який відбудеться в червні у Швейцарії.

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Мирних переговорів поки не буде

Канцлер Олаф Шольц розвіяв очікування щодо конференції з питань України у Швейцарії в середині червня.

Мирних переговорів там ще не буде. Ми ще далекі від цього, поки Росія вірить, що вона може досягти своїх цілей на полі бою,

– сказав Шольц.

За його словами, перш за все, саміт залучить країни усього світу, щоб дати Москві зрозуміти, що застосовується міжнародне право та Статут ООН. Шольц у своїй урядовій заяві в Бундестазі також наголосив на тому, що Росія повинна вивести свої війська з України.

Канцлер також закликав зміцнювати Бундесвер і допомагати Україні. Він додав, що немає "нічого наївного чи ганебного", коли громадяни турбуються про мир.

Що відомо про саміт миру у Швейцарії