Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц на спільній пресконференції із президентом України Володимиром Зеленським у Берліні.

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За його словами, Саміт миру у Швейцарії, який відбудеться на цих вихідних, має велике значення, бо дозволить обговорити конкретні плани зупинки війни і виходу із неї.

Як наголосив Шольц, це ще не перемовини про закінчення війни, бо для цього "Путін має дати зрозуміти, що він готовий закінчити свою брутальну воєнну кампанію та відвести війська".

Росія теж має зробити свій внесок для розвитку цього, тобто відвести війська. Але ми цього поки не бачимо,

– сказав Шольц.

За словами німецького канцлера, можливо, в майбутньому вдасться знайти варіант, коли і Росія сидітиме за столом, але "коли настане час для цього, вирішить лише Україна".

"Але поки Путін буде безжально дотримуватися цілей в цій війні, наш меседж буде таким – ми не послабимо нашу підтримку для України, ми і далі стоїмо непохитно на боці українців", – додав Шольц.

До слова, Шольц озвучив, що Німеччина вже "найближчими тижнями та місяцями" відправить в Україну третю систему ППО Patriot та додаткові системи ППО IRIS-T, боєприпаси.

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