Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине.

Смотрите также До мирных переговоров между Украиной и Россией "еще очень далеко", – Шольц

По его словам, Саммит мира в Швейцарии, который состоится на этих выходных, имеет большое значение, потому что позволит обсудить конкретные планы остановки войны и выхода из нее.

Как отметил Шольц, это еще не переговоры об окончании войны, потому что для этого "Путин должен дать понять, что он готов закончить свою грубую военную кампанию и отвести войска".

Россия тоже должна сделать свой вклад для развития этого, то есть отвести войска. Но мы этого пока не видим,

– сказал Шольц.

Решать будет Украина

По словам немецкого канцлера, возможно, в будущем удастся найти вариант, при котором и Россия будет сидеть за столом, но "когда наступит время для этого, решит только Украина".

"Но пока Путин будет безжалостно придерживаться целей в этой войне, наш месседж будет таким – мы не ослабим нашу поддержку для Украины, мы и дальше стоим непоколебимо на стороне украинцев", – добавил Шольц.

К слову, Шольц озвучил, что Германия уже "в ближайшие недели и месяцы" отправит в Украину третью систему ПВО Patriot и дополнительные системы ПВО IRIS-T, боеприпасы.

Саммит мира в Швейцарии: главное