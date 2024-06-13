По словам дипломатов, с приближением Саммита мира Китай активизировал свою информационно-пропагандистскую деятельность. В частности, это происходит через встречи с иностранными чиновниками, телефонные звонки и сообщения иностранным представительствам на китайской платформе WeChat.

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Как Китай пытается продвигать свой "мирный план"

Специальный посланник Пекина по делам Евразии Ли Хуэй в прошлом месяце посетил Турцию, Египет, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты и встретился с официальными лицами развивающихся стран, в их посольствах в Пекине.

Объясняя свое отсутствие на Саммите мира, Китай пытается привлечь развивающиеся страны,, к своему "мирному плану" из шести пунктов, который он обнародовал вместе с Бразилией в прошлом месяце. В разговорах с дипломатами Китай не критиковал саммит в Швейцарии и прямо не просил воздержаться от участия, но отмечал, что саммит может продолжить войну.

Впрочем, двое депутатов заявили о том, что Китай говорил западным странам, что ряд государств, развивающихся, разделяют его взгляды на Саммит мира.

Обратите внимание! Представленное китайское предложение предусматривает проведение международной мирной конференции "в надлежащее время, что признается как Россией, так и Украиной, с равным участием всех сторон и честным обсуждением всех мирных планов".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предположил, что Китай мог бы организовать такую конференцию, а российский диктатор Владимир Путин выразил поддержку китайскому плану.

На прошлой неделе министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что 45 стран поддержали китайское предложение, и более двух десятков или присоединились к нему, или "серьезно рассматривают" его.

"Китай искренне надеется, что мирная конференция не превратится в платформу для создания блокового противостояния. Не присутствовать на ней не означает не поддерживать мир", – заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Мао Нин.

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