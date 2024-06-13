По словам дипломатов, с приближением Саммита мира Китай активизировал свою информационно-пропагандистскую деятельность. В частности, это происходит через встречи с иностранными чиновниками, телефонные звонки и сообщения иностранным представительствам на китайской платформе WeChat.
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Как Китай пытается продвигать свой "мирный план"
Специальный посланник Пекина по делам Евразии Ли Хуэй в прошлом месяце посетил Турцию, Египет, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты и встретился с официальными лицами развивающихся стран, в их посольствах в Пекине.
Объясняя свое отсутствие на Саммите мира, Китай пытается привлечь развивающиеся страны,, к своему "мирному плану" из шести пунктов, который он обнародовал вместе с Бразилией в прошлом месяце. В разговорах с дипломатами Китай не критиковал саммит в Швейцарии и прямо не просил воздержаться от участия, но отмечал, что саммит может продолжить войну.
Впрочем, двое депутатов заявили о том, что Китай говорил западным странам, что ряд государств, развивающихся, разделяют его взгляды на Саммит мира.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров предположил, что Китай мог бы организовать такую конференцию, а российский диктатор Владимир Путин выразил поддержку китайскому плану.
На прошлой неделе министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что 45 стран поддержали китайское предложение, и более двух десятков или присоединились к нему, или "серьезно рассматривают" его.
"Китай искренне надеется, что мирная конференция не превратится в платформу для создания блокового противостояния. Не присутствовать на ней не означает не поддерживать мир", – заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Мао Нин.
Саммит мира в Швейцарии: последние новости
- СМИ сообщают, что президент Аргентины Хавьер Милей все же посетит Швейцарию и встретится с Владимиром Зеленским. Журналисты предполагают, что на решение президента повлияли Киев и Вашингтон.
- Президент Украины подчеркнул, что Саммит мира будет успешным при двух условиях. Прежде всего, нужно перестать бояться Россию и приехать в Швейцарию. Он добавил, что это лишь первый шаг к завершению войны, но весь мир должен показать, что действительно поддерживает Украину.
- Президент Швейцарии отметила, что Саммит мира является лишь началом мирного процесса и предположила, что Россия может принять участие в следующем мероприятии.