По словам дипломатов, с приближением Саммита мира Китай активизировал свою информационно-пропагандистскую деятельность. В частности, это происходит через встречи с иностранными чиновниками, телефонные звонки и сообщения иностранным представительствам на китайской платформе WeChat.

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Как Китай пытается продвигать свой "мирный план"

Специальный посланник Пекина по делам Евразии Ли Хуэй в прошлом месяце посетил Турцию, Египет, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты и встретился с официальными лицами развивающихся стран, в их посольствах в Пекине.

Объясняя свое отсутствие на Саммите мира, Китай пытается привлечь развивающиеся страны,, к своему "мирному плану" из шести пунктов, который он обнародовал вместе с Бразилией в прошлом месяце. В разговорах с дипломатами Китай не критиковал саммит в Швейцарии и прямо не просил воздержаться от участия, но отмечал, что саммит может продолжить войну.

Впрочем, двое депутатов заявили о том, что Китай говорил западным странам, что ряд государств, развивающихся, разделяют его взгляды на Саммит мира.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предположил, что Китай мог бы организовать такую конференцию, а российский диктатор Владимир Путин выразил поддержку китайскому плану.

На прошлой неделе министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что 45 стран поддержали китайское предложение, и более двух десятков или присоединились к нему, или "серьезно рассматривают" его.

"Китай искренне надеется, что мирная конференция не превратится в платформу для создания блокового противостояния. Не присутствовать на ней не означает не поддерживать мир", – заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Мао Нин.

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