Ранее президент Аргентины Хавьер Милей заявлял, что не поедет на Саммит мира. Однако СМИ сообщили, что "в последнюю минуту" он принял решение таки посетить это мероприятие.

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Почему Милей передумал игнорировать саммит

Два издания заявили, что президент Украины Владимир Зеленский направил Милею специальное приглашение, чтобы "его аргентинский друг присутствовал хотя бы на церемонии открытия саммита".

Кроме этого, в Аргентине даже создали петицию к либертарианскому правительству, в которой просили президента посетить саммит.

Между тем газета Clarín пишет, что Милея просил о посещении мероприятия не только Киев, но и Вашингтон.

Издание добавило, что Аргентина пока дала понять, что она придерживается двух пунктов "Формулы мира", которую представят в Швейцарии в эти выходные: пункта радиологической и ядерной безопасности и пункта восстановления территориальной целостности Украины.

Кроме того, Аргентина также согласилась присоединиться к Международной коалиции по возвращению похищенных Россией украинских детей.

К слову, Perfil отмечает, что перед Саммитом мира либертарианский лидер примет участие в саммите "Большой семерки", который будет проходить с 13 по 15 июня в Италии. Хотя сначала он тоже говорил, что не будет участвовать в G7.

В эти выходные в Швейцарии состоится Саммит мира