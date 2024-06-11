Ранее президент Аргентины Хавьер Милей заявлял, что не поедет на Саммит мира. Однако СМИ сообщили, что "в последнюю минуту" он принял решение таки посетить это мероприятие.
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Почему Милей передумал игнорировать саммит
Два издания заявили, что президент Украины Владимир Зеленский направил Милею специальное приглашение, чтобы "его аргентинский друг присутствовал хотя бы на церемонии открытия саммита".
Кроме этого, в Аргентине даже создали петицию к либертарианскому правительству, в которой просили президента посетить саммит.
Между тем газета Clarín пишет, что Милея просил о посещении мероприятия не только Киев, но и Вашингтон.
Издание добавило, что Аргентина пока дала понять, что она придерживается двух пунктов "Формулы мира", которую представят в Швейцарии в эти выходные: пункта радиологической и ядерной безопасности и пункта восстановления территориальной целостности Украины.
Кроме того, Аргентина также согласилась присоединиться к Международной коалиции по возвращению похищенных Россией украинских детей.
К слову, Perfil отмечает, что перед Саммитом мира либертарианский лидер примет участие в саммите "Большой семерки", который будет проходить с 13 по 15 июня в Италии. Хотя сначала он тоже говорил, что не будет участвовать в G7.
В эти выходные в Швейцарии состоится Саммит мира
- Саммит мира в Швейцарии состоится уже 15 – 16 июня. Сейчас свое участие в мероприятии подтвердили уже около 90 стран.
- Россию на мероприятие не пригласили, поэтому Китай заявил, что также не приедет. Президент Швейцарии отметила, что Саммит мира является лишь началом мирного процесса. Она предположила, что Россия могла бы принять участие в следующем мероприятии.
- Президент Украины ранее рассказал, что главными темами на первом саммите будут: вопросы энергетической и ядерной безопасности, свободное судоходство и деблокирование Черного и Азовского морей. А также – гуманитарный трек – вопрос обмена "всех на всех" и возвращение украинских детей, которых депортировали в Россию.