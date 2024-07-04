Про це повідомляють пропагандистські росЗМІ, інформує 24 Канал. Відповідну тему він зачепив у рамках саміту Шанхайської організації співробітництва в Астані.

Дивіться також Путін шукає розмінну монету для "миру": у чому загроза його вимог

Що сказав Путін про "мирні перемовини"

Домовленості Москви та Києва, парафовані у Стамбулі, залишаються на столі й можуть лягти в основу мирного врегулювання в Україні,

– заявив кремлівський господар.

За його словами, саме делегація нашої держави відмовилася від перемовин, до того ж нібито за прямою вказівкою з Лондона та Вашингтона. Раніше пропагандисти неодноразово звинувачували у цьому Бориса Джонсона.

Нещодавно Володимир Зеленський наголосив, що "жодні ультиматуми не є перемовинами". Через це в української й російської сторін у Стамбулі не вийшло домовитися про подальший розвиток подій.

Український очільник підкреслив, що Мінські угоди – це також був ультиматум для нашої держави й був заморожений конфлікт. Адже для Путіна потрібна була пауза, щоб підготуватися до вторгнення.

Що цьому передувало: коротко

До слова, раніше російський диктатор Владімір Путін 14 червня цинічно заявив, що нібито готовий до перемовин з Україною про мир "хоч завтра". Однак тут одразу почав ставити нові умови для початку переговорів.

А вже 3 липня президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив кремлівському господарю, що Анкара готова зробити внесок і може закласти основу для угоди про припинення вогню між Росією та Україною.