Про це повідомляють пропагандистські росЗМІ, інформує 24 Канал. Відповідну тему він зачепив у рамках саміту Шанхайської організації співробітництва в Астані.
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Що сказав Путін про "мирні перемовини"
Домовленості Москви та Києва, парафовані у Стамбулі, залишаються на столі й можуть лягти в основу мирного врегулювання в Україні,
– заявив кремлівський господар.
За його словами, саме делегація нашої держави відмовилася від перемовин, до того ж нібито за прямою вказівкою з Лондона та Вашингтона. Раніше пропагандисти неодноразово звинувачували у цьому Бориса Джонсона.
Нещодавно Володимир Зеленський наголосив, що "жодні ультиматуми не є перемовинами". Через це в української й російської сторін у Стамбулі не вийшло домовитися про подальший розвиток подій.
Український очільник підкреслив, що Мінські угоди – це також був ультиматум для нашої держави й був заморожений конфлікт. Адже для Путіна потрібна була пауза, щоб підготуватися до вторгнення.
Що цьому передувало: коротко
До слова, раніше російський диктатор Владімір Путін 14 червня цинічно заявив, що нібито готовий до перемовин з Україною про мир "хоч завтра". Однак тут одразу почав ставити нові умови для початку переговорів.
А вже 3 липня президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив кремлівському господарю, що Анкара готова зробити внесок і може закласти основу для угоди про припинення вогню між Росією та Україною.