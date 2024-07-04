Об этом сообщают пропагандистские росСМИ, информирует 24 Канал. Соответствующую тему он затронул в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане.

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Что сказал Путин о "мирных переговорах"

Договоренности Москвы и Киева, парафированные в Стамбуле, остаются на столе и могут лечь в основу мирного урегулирования в Украине,

– заявил кремлевский хозяин.

По его словам, именно делегация нашего государства отказалась от переговоров, к тому же якобы по прямому указанию из Лондона и Вашингтона. Ранее пропагандисты неоднократно обвиняли в этом Бориса Джонсона.

Недавно Владимир Зеленский отметил, что "никакие ультиматумы не являются переговорами". Поэтому у украинской и российской сторон в Стамбуле не получилось договориться о дальнейшем развитии событий.

Украинский глава подчеркнул, что Минские соглашения – это также был ультиматум для нашего государства и был замороженный конфликт. Ведь для Путина нужна была пауза, чтобы подготовиться к вторжению.

Что этому предшествовало: коротко

К слову, ранее российский диктатор Владимир Путин 14 июня цинично заявил, что якобы готов к переговорам с Украиной о мире "хоть завтра". Однако тут сразу начал ставить новые условия для начала переговоров.

А уже 3 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил кремлевскому хозяину, что Анкара готова сделать вклад и может заложить основу для соглашения о прекращении огня между Россией и Украиной.