Эрдоган в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества заявил Путину, что "справедливый мир", который удовлетворит обе стороны, возможен. Турецкий президент также выразил готовность "заложить основу для соглашения о прекращении огня".

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Что сказал Эрдоган Путину

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил кремлевскому хозяину, что Анкара готова внести вклад и может заложить основу для соглашения о прекращении огня между Россией и Украиной.

По его словам, сначала нужно договориться о прекращении огня, а потом начать обсуждение мирного соглашения. В то же время любимец российского диктатора Дмитрий Песков уже прокомментировал подобные предложения.

Как отметил лакей Путина, Эрдоган не является вероятным посредником на переговорах по войне в Украине.

Что этому предшествовало