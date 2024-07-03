Эрдоган в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества заявил Путину, что "справедливый мир", который удовлетворит обе стороны, возможен. Турецкий президент также выразил готовность "заложить основу для соглашения о прекращении огня".
Смотрите также Хочет изменить позицию Эрдогана: чего ожидать от встречи Путина с президентом Турции
Что сказал Эрдоган Путину
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил кремлевскому хозяину, что Анкара готова внести вклад и может заложить основу для соглашения о прекращении огня между Россией и Украиной.
По его словам, сначала нужно договориться о прекращении огня, а потом начать обсуждение мирного соглашения. В то же время любимец российского диктатора Дмитрий Песков уже прокомментировал подобные предложения.
Как отметил лакей Путина, Эрдоган не является вероятным посредником на переговорах по войне в Украине.
Что этому предшествовало
- Несколько месяцев назад СМИ написали о том, что Турция якобы предлагает Украине и России план по замораживанию войны. Он якобы предусматривает, что Киев откажется от вступления в НАТО хотя бы до 2040 года.
- Ранее Эрдоган также уверял, что готов выступать посредником между Украиной и Россией. Но одной турецкой инициативы мало.
- Заметим, главный омбудсмен Турции накануне выразил намерение посетить наших пленных защитников, которые сейчас находятся на территории России.