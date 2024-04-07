В интервью телемарафону “Единые новости” Зеленский отметил, что нашей стране недостаточно иметь одного посредника. Поэтому для нее формат саммита мира с участием многих стран мира гораздо лучше.

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Эрдоган не справится с Путиным

По словам главы государства, Турция неоднократно очень помогала Украине, в частности в обмене пленными.

В то же время Реджеп Эрдоган несколько раз говорил о желании выступить в роли медиатора между страной – агрессором и ее жертвой.

Впрочем, Зеленский сомневается, что турецкий лидер самостоятельно сможет повлиять на политику Путина. В частности, украинский лидер отметил, что несмотря на значительный вклад в поддержку Киева, турецкие партнеры имеют прочные отношения с Россией, у них есть свои экономические интересы.

Поэтому, по мнению президента, саммит мира в Швейцарии может быть гораздо эффективнее. Зеленский признал, что этот формат сложнее, ведь надо собрать большое количество стран. Однако они, по крайней мере, смогут попытаться принудить Кремль к справедливому миру.

Напомним, что 19 марта Эрдоган поговорил с Путиным по телефону. Во время этого разговора турецкий лидер заявил, что Анкара готова сыграть любую роль для участия в урегулировании конфликта между Киевом и Москвой. Кроме того, политик предлагал провести саммит мира.

В январе Швейцария предложила организовать саммит по украинской формуле мира.

Пригласят ли Россию на швейцарский саммит

Ранее Зеленский уже высказывался относительно вероятного участия российской стороны в саммите мира. Это произошло на пресс-конфренции 25 февраля.

Тогда глава государства отметил, что первый саммит мира запланирован на весну. Также он анонсировал и второй саммит мира. Президент хотел, чтобы тот проходил за пределами европейского континента.

Зеленский объяснил, что на первом саммите страны-участницы подготовят соответствующий документ украинской "Формулы мира". Затем его покажут российской стороне.

Политик отметил, заметил, что формат "переговоров" будет такой же, как был в случае с зерновым соглашением. Тогда Украина вместе с Генсеком ООН и Турцией разработали документ, а затем показали его Москве.