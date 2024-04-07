В інтерв'ю телемарафону "Єдині новини" Зеленський наголосив, що нашій країні недостатньо мати одного посередника. Тому для неї формат саміту миру за участі багатьох країн світу набагато кращий.

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Ердоган не впорається з Путіним

За словами глави держави, Туреччина неодноразово дуже допомагала Україні, зокрема в обміні полоненими.

Водночас Реджеп Ердоган кілька разів казав про бажання виступити у ролі медіатора між країною – агресоркою та її жертвою.

Втім, Зеленський має сумніви, що турецький лідер самостійно зможе вплинути на політику Путіна. Зокрема, український лідер зауважив, що попри значний вклад у підтримку Києва, турецькі партнери мають міцні відносини з Росією, у них є свої економічні зацікавленості.

Тому, на думку президента, саміт миру у Швейцарії може бути набагато ефективніший. Зеленський визнав, що цей формат складніший, адже треба зібрати велику кількість країн. Однак вони, принаймні, зможуть спробувати примусити Кремль до справедливого миру.

Нагадаємо, що 19 березня Ердоган поговорив із Путіним телефоном. Під час цієї розмови турецький лідер заявив, що Анкара готова відіграти будь-яку роль для участі у врегулюванні конфлікту між Києвом і Москвою. Крім того, політик пропонував провести саміт миру.

У січні Швейцарія запропонувала організувати саміт щодо української формули миру.

Чи запросять Росію на швейцарський саміт

Раніше Зеленський вже висловлювався щодо ймовірної участі російської сторони у саміті миру. Це сталося на пресконфренції 25 лютого.

Тоді глава держави зазначив, що перший саміт миру запланований на весну. Також він анонсував і другий саміт миру. Президент хотів, аби той проходив за межами європейського континенту.

Зеленський пояснив, що на першому саміті країни-учасниці підготують відповідний документ української "Формули миру". Потім його покажуть російській стороні.

Політик наголосив, зауважив, що формат "перемовин" буде такий самий, як був у випадку із зерновою угодою. Тоді Україна разом з Генсеком ООН та Туреччиною розробили документ, а потім показали його Москві.