Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган під час телефонної розмови з російським диктатором Владіміром Путіним заявив, що Туреччина готова відігравати будь-яку роль як посередник для повернення України та Росії за стіл переговорів. Про це повідомив Директорат з комунікацій адміністрації президента Туреччини.

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Про що була розмова між Ердоганом та Путіним

Під час телефонної розмови між президентами Туреччини та Росії, Реджеп Тайїп Ердоган висловив готовність своєї країни виступити посередником для урегулювання конфлікту між Україною та Росією.

Туреччина готова відіграти будь-яку роль для сприяння у поверненні за стіл переговорів щодо України,

– мовиться у повідомленні.

Під час розмови президент Ердоган також привітав Путіна з перемогою на так званих “виборах”.

У повідомленні зазначається, що Туреччина готова прийняти мирний саміт щодо війни в Україні. На нього Стамбул хоче запросити представників Москви. Ердоган підкреслив, що Туреччина від самого початку робила і робить свій внесок для мирного врегулювання війни в Україні на основі переговорів

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