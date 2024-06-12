Политолог Игорь Чаленко сказал 24 Каналу, что Турция ранее рассматривалась как определенный посредник в возможных переговорах между Украиной и Россией. Напомним, что в начале полномасштабного вторжения в 2022 году в Стамбуле проводились переговоры. Тогда, по неофициальным данным, Эрдоган пытался предлагать свою концепцию мира.

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Есть неформальная сторона переговоров

Также весной 2024 года были попытки переговоров в столице Турции, которые были сломаны после теракта в "Крокус Сити Холле". Тогда Россия перешла к массированному уничтожению украинской энергетики.

Сейчас Эрдоган в контексте Украины в очередной раз будет пытаться выйти на консультации непосредственно с Путиным, чтобы понять, чего он хочет, его видение ситуации. Есть публичные заявления главы Кремля и есть неформальная сторона переговоров. Также в дальнейшем это может быть элементом "челночной дипломатии",

– отметил политолог.

В целом Россия хочет от Турции дальнейшего сотрудничества в сфере атомной энергетики, газовой промышленности.

"Кроме того, нужно не забывать, что Турция – одна из стран, которая является "перевалочной площадкой" подсанкционной продукции в Россию. В 2023 году на нее приходилось 8%. Однако внутри Турции происходило противодействие этим процессам, в частности со стороны властей страны. Поэтому Путин будет пытаться изменить позицию Эрдогана, чтобы механизм обхода санкций работал и в дальнейшем", – отметил Игорь Чаленко.

Обратите внимание! Владимир Путин может встретиться с Реджепом Эрдоганом во время проведения саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Мероприятие состоится 3 – 4 июля в столице Казахстана – Астане. Об этом заявил глава Кремля во время встречи с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, добавив, что обсудит "все текущие вопросы". Напомним, что ШОС – международная организация, которая была основана в 2001 году. В ее состав входят 9 стран: Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

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