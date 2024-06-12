Політолог Ігор Чаленко сказав 24 Каналу, що Туреччина раніше розглядалась як певний посередник у можливих перемовинах між Україною та Росією. Нагадаємо, що на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році в Стамбулі проводились переговори. Тоді, за неофіційними даними, Ердоган намагався пропонувати свою концепцію миру.

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Є неформальна сторона перемовин

Також навесні 2024 року були спроби перемовин у столиці Туреччини, які були зламані після теракту в "Крокус Сіті Холі". Тоді Росія перейшла до масованого знищення української енергетики.

Зараз Ердоган в контексті України вкотре намагатиметься вийти на консультації безпосередньо з Путіним, щоб зрозуміти, чого він хоче, його бачення ситуації. Є публічні заяви очільника Кремля і є неформальна сторона перемовин. Також надалі це може бути елементом "човникової дипломатії",

– зауважив політолог.

Загалом Росія хоче від Туреччини подальшого співробітництва у сфері атомної енергетики, газової промисловості.

"Крім того, потрібно не забувати, що Туреччина – одна з країн, яка є "перевалковим майданчиком" підсанкційної продукції до Росії. У 2023 році на неї припадало 8%. Однак всередині Туреччини відбувалась протидія цим процесам, зокрема з боку влади країни. Тому Путін намагатиметься змінити позицію Ердогана, щоб механізм обходу санкцій працював і надалі", – наголосив Ігор Чаленко.

Зверніть увагу! Владімір Путін може зустрітися з Реджепом Ердоганом під час проведення саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС). Захід відбудеться 3 – 4 липня в столиці Казахстану – Астані. Про це заявив очільник Кремля під час зустрічі з главою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом, додавши, що обговорить "всі поточні питання". Нагадаємо, що ШОС – міжнародна організація, яка була заснована у 2001 році. До її складу входять 9 країн: Індія, Іран, Казахстан, Киргизстан, Китай, Пакистан, Росія, Таджикистан та Узбекистан.

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