Проблема з банківськими переказами з Росії

Нині проблема банківських переказів з Росії до Туреччини ще не вирішена, і немає жодних ознак зрушень у цьому напрямі. Про це повідомив представник державного банку Ziraat в Анкарі. Він додав, що немає жодної інформації про терміни розвʼязання цієї проблеми.

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На цей час будь-яких кардинальних змін, які вплинули на ситуацію, немає,

– сказав він.

Річ у тім, що з початку 2024 року турецькі банки почали заблоковувати транзакції з російськими контрагентами. Ця "блокада" стала практично повною й охопила різні сфери, від торгівлі до туризму. Зазначено, що особливо постраждали розрахунки в національних валютах: турецькі банки тепер не приймають ні турецькі ліри, ні російські рублі.

Що відомо про банк Ziraat? Ziraat є одним з найбільших державних банків Туреччини, з активами понад 110 мільярдів доларів. Ця кредитна установа має представництва в 18 країнах світу та здійснює обслуговування переважно корпоративних клієнтів.

Що стало причиною блокування

Причиною блокування став наказав президента США Джо Байдена, що дозволяє американському Міністерству фінансів приймати заходи проти зарубіжних банків. А саме тих, що мають зв'язки з особами, котрі перебувають під санкціями з боку Росії, або допомагають у постачанні конкретних матеріалів та обладнання російському оборонно-промисловому комплексу (ОПК).

Однак, з початку березня банки в Туреччині почали здійснювати послаблення, як от дозволи оплачувати товари та послуги з "зеленого переліку", що включає туризм, продовольство, медицину, текстиль та освіту. Однак проблеми з розрахунками залишаються актуальними.